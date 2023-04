Vincent Kompany et Burnley évolueront en Premier League la saison prochaine !

Middlesbrough accueillait Burnley à l'occasion de la 40e journée de Championship.

La très longue saison touche doucement à sa fin, et Burnley avait l'occasion d'assurer mathématiquement sa promotion vers l'élite en cas de victoire, face à un adversaire également en course pour la montée.

Les choses débutaient bien pour les troupes de Vincent Kompany, avec un but rapide de Barnes (12e).

Après le repos toutefois, Akpom (ex-STVV) égalisait sur penalty (48e). Mais Roberts (66e) redonnait l'avance aux Clarets, synonyme également de but de la victoire.

Place à la fête désormais pour les Clarets, qui sont assurés de retrouver l'élite une saison après l'avoir quittée. La célébration ne devrait pas s'arrêter ici, vu qu'ils visent le titre.

