Dodi Lukébakio et le Hertha restent en position délicate dans la course au maintien

Dodi Lukébakio, titulaire, et le Hertha Berlin recevaient le RB Leipzig pour le compte de la 27e journée de Bundesliga.

Comme l'année denrière, la saison en dent de scie semble se terminer vers une nouvelle course au maintien pour le club de la capitale, qui est classé 16e à la place de barragiste.

Une victoire à domicile leur aurait fait du bien, toutefois le RB Leipzig en a décidé autrement et repart de Berlin avec les trois points, grâce à Amadou Haidara auteur du seul but de la partie (39e).

Le Hertha enregistre ainsi un cinquième match de suite sans victoire, alors que les visiteurs se reprennent et repartent à l'assaut de la 4e place.

