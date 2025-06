Charles Morren, ancien chouchou du Parc Duden, a un nouveau club !

Avant la gloire en D1A, il y avait la remontée depuis les tréfonds du football belge, et Charles Morren en était l'incarnation. L'ancien capitaine de l'Union Saint-Gilloise quitte son club, le Swift Hesperange.

Vous pouvez en être certain : si vous citez le nom de Charles Morren (33 ans) dans les travées du Parc Duden, vous récolterez de grands sourires, même si l'ancien capitaine de l'USG a quitté le club avant les épopées fantastiques en D1A et en Europe et le titre de champion conquis la saison passée.

Morren était en effet le visage de l'Union remontant les échelons depuis la D3 jusqu'à la promotion en D1A. Mais en 2019, il quittait le club pour le Luxembourg, direction le F91 Dudelange. Là-bas, il dispute 116 matchs en quatre saisons.

Charles Morren retourne au F91 Dudelange

En 2023, Charles Morren rejoignait le Swift Hesperange, champion de BGL League à l'époque. La saison passée, il a notamment disputé les qualifications pour la Champions League et la Conference League, sans que son club atteigne la phase de poules.

Libre cet été, Charles Morren va désormais revenir au bercail. Non pas à l'Union Saint-Gilloise (où on imagine, tout de même, qu'il se voit bien revenir un jour dans un autre rôle...) mais bien à Dudelange, où son histoire luxembourgeoise avait commencé.

Le Quotidien annonce en effet que Morren a signé au F91, suite à la crise financière et administrative sans précédent qui frappe le Swift Hesperange (dont il était capitaine). Les contrats des joueurs ont en effet été liquidés.