Un ancien de Pro League proche de rejoindre le "nouveau riche" du football français

Le Paris FC est promu en Ligue 1 et a l'objectif clair de bousculer la hiérarchie dans le subtop français. Le club est en effet propriété de la famille Arnault, l'une des plus grosses fortunes d'Europe, et de Red Bull.

Faudra-t-il bientôt préciser de quel club de Paris on parle quand on évoque la Ligue 1 ? Le Paris FC, promu en Ligue 1, a en effet l'intérêt de bousculer l'ordre établi en France. Peut-être pas en allant immédiatement défier son richissime et surpuissant voisin champion d'Europe, mais bien en visant le top 6 dès que possible.

Pour ce faire, le club peut compter sur le soutien de la famille Arnault, l'une des plus grosses fortunes d'Europe, propriétaire de 52,4% de ses parts, ainsi que de l'investissement de Red Bull à hauteur de 10,6%. Le Paris FC est donc, comme Salzbourg et Leipzig, part de l'empire footballistique de la marque au taureau.

Moses Simon, de Nantes à Paris ?

L'une des premières recrues de ce nouveau venu ambitieux pourrait être une tête connue en Belgique. L'Equipe annonce en effet que Paris serait très proche de s'offrir Moses Simon (29 ans), ailier du FC Nantes, révélé aux yeux de l'Europe sous les couleurs de La Gantoise.

Simon avait quitté Gand pour Levante en 2018, mais était prêté avec succès à Nantes un an plus tard. En 6 ans sous le mailllot des Canaris, Moses Simon s'est imposé comme l'un des joueurs majeurs du club avec 201 matchs pour 37 buts et 42 passes décisives. Mais il n'a plus qu'un an de contrat.

Estimé à 12 millions d'euros, le Nigérian peut donc rapporter gros au FC Nantes, et le Paris FC lui offrirait un salaire bien supérieur à ce qu'il gagne pour le moment en Loire-Atlantique. Il devrait rapporter entre 5 et 10 millions d'euros à Nantes.