Un temps ciblé par le Standard, un grand talent belgo-marocain pourrait revenir en Pro League

Révélé sous le maillot du Beerschot, Ilias Sebaoui évolue depuis 2023 aux Pays-Bas. Il pourrait revenir en Jupiler Pro League.

Ilias Sebaoui (23 ans), pur produit du centre de formation du Beerschot, avait quitté les Rats en 2023 après s'être révélé aux yeux de la Jupiler Pro League (41 matchs, 4 buts). Il rejoignait alors Feyenoord, mais n'y obtiendra pas de temps de jeu.

Entre temps, le milieu offensif belgo-marocain a été prêté à Dordrecht, en D2 néerlandaise, puis cette saison à Heerenveen, en Eredivisie. Pour cette première expérience dans l'élite des Pays-Bas, Sebaoui a disputé 30 matchs pour 3 buts.

Ciblé par le Standard l'été dernier

De retour de prêt, Ilias Sebaoui n'a plus qu'un an de contrat et un départ de Feyenoord n'est donc pas exclu. On se rappelle d'un intérêt du Standard l'été dernier ; cette fois, ce n'est pas le club liégeois qui souhaiterait rapatrier l'ex-Anversois.

Le Nieuwsblad évoque en effet un intérêt concret de Saint-Trond. Les négociations seraient en cours et le Belgo-Marocain aurait d'ores et déjà donné son accord pour une signature au Stayen. Sebaoui est estimé à 1,5 million d'euros sur Transfermarkt.

International belge U21, Ilias Sebaoui a opté pour le Maroc en 2022, rejoignant la sélection U23 des Lions de l'Atlas. Il n'a cependant plus été appelé depuis.