Il quitte Anderlecht malgré la volonté de Besnik Hasi : "Une décision de la direction, pas du coach"

Après deux années passées comme responsable des phases arrêtées, Yannick Euvrard, le frère de Vincent, quitte le Sporting d'Anderlecht. Une décision de la direction, et pas de Besnik Hasi.

Le Sporting d'Anderlecht remodèle complètement son staff en vue de la saison prochaine. Edward Still, Jérémy Taravel et Lucas Biglia seront les adjoints de Besnik Hasi, tandis que Silvio Proto a intégré le club en tant que coordinateur des gardiens.

Dans l'autre sens, Yannick Euvrard, le frère de Vincent, qui travaillait depuis deux ans comme responsable des phases arrêtées, quitte le club. Ce sont Jesper Fredberg et Brian Riemer qui lui avaient offert l'opportunité de passer du statut d'analyste à celui d'entraîneur.

"Je leur en suis éternellement reconnaissant. Ils m'ont laissé un contrôle total sur les coups de pied arrêtés, et c'est resté le cas sous David Hubert et Besnik Hasi", a-t-il déclaré dans les colonnes du Nieuwsblad.

Le départ de Yannick Euvrard n'était pas une décision de Besnik Hasi

"J'ai eu un très bon contact avec Besnik. Le courant est passé et il était très satisfait de mon travail. Il a également été clairement précisé que mon licenciement était une décision du club et non de l'entraîneur."

Ce n'est donc pas Besnik Hasi qui a décidé de se séparer de Yannick Euvrard, mais bien le club bruxellois, qui a voulu repartir d'une page blanche. Une décision que le principal intéressé pressentait.

"Après le dernier match, je n'avais plus rien entendu. C'était trop calme pendant trop longtemps pour que ce soit bon. Une heure avant que la nouvelle ne soit diffusée, j'ai reçu l'appel. Ce n'était pas agréable, mais c'est comme ça", a-t-il conclu.