Voici le premier candidat pour Noah Sadiki : le joueur serait charmé par le projet !

On le sait, conserver Noah Sadiki cet été sera presque impossible pour l'Union Saint-Gilloise. On attendait cependant le premier candidat acquéreur : il est connu !

Durant la saison, le nom de Noah Sadiki (20 ans) était cité dans divers clubs, avec notamment le Bayer Leverkusen parmi les options les plus concrètes. Depuis le titre de champion unioniste, on s'en doute : conserver Sadiki sera très compliqué. Le joueur lui-même laissait toutes les portes ouvertes.

Après quelques pistes citées, comme Lyon notamment, la première véritable option concrète semble se dessiner. Selon les informations de Sacha Tavolieri, c'est en effet Leeds United, promu en Premier League, qui aurait contacté l'Union Saint-Gilloise.

Une offre de 10 millions aurait été émise pour Noah Sadiki, estimé à 12 millions d'euros sur Transfermarkt. On se doute qu'il en faudra un peu plus pour convaincre l'Union, mais le club ne devrait pas non plus faire déraisonnablement monter les enchères.

Il nous revient que le joueur lui-même serait intéressé par la piste et charmé par le projet de Leeds United, qui vient donc de remonter en Premier League après un titre en Championship. Mais Sadiki a toutes les cartes en main et prendra donc son temps.

S'il signe à Leeds, Noah Sadiki y retrouvera un autre joueur belge, Largie Ramazani, également formé au RSC Anderlecht jusqu'à ses 12 ans puis parti pour l'Angleterre et post-formé à Manchester United.