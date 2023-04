🎥 LaLiga : Selim Amallah ouvre son compteur

L'ancien joueur du Standard a participé au festival offensif de la rencontre entre Valladolid et Mallorca.

Selim Amallah a quitté le Standard cet hiver, après une bien belle coupe du monde avec le Maroc. Il avait pris la direction de LaLiga et de Valladolid. Et ce dimanche, l'ancien de Mouscron a marqué son tout premier but sous ses nouvelles couleurs.

Cependant, ce but ne rapportera qu'un point puisque le score entre son équipe, Valladolid, et Malloca est de 3-3. L'équipe d'Amallah a raté le coche, car l'égalisation est tombée dans les dernières secondes. Selim Amallah et ses coéquipiers devront surveiller derrière eux jusqu'à la fin de la saison : ils n'ont que 2 points d'avance sur les positions de relégable.