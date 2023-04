🎥 Le souffle de l'Atletico dans le dos du Real

Trop loin du Barça pour espérer décrocher le titre, le Real doit désormais se méfier de l'Atletico, qui se rapproche de sa deuxiÚme place.

Après la défaite du Real contre Villarreal, l'Atletico avait un coup à jouer sur la pelouse du Rayo Vallecano. Les Colchoneros n'ont pas laissé passer leur chance, mais ils ont souffert.

C'était pourtant 0-2 après 24 minutes de jeu, grâce à Nahuel Molina, auteur du but d'ouverture dès la 22e et Mario Hermoso, qui a doublé la mise 120 secondes plus tard, sur un coup de coin botté par Yannick Carrasco.

Un duel madrilène pour la seconde place

L'Atletico a même disputé une grande partie de la seconde période en supériorité numérique, suite à l'exclusion de Florian Lejeune. Mais ça n'a pas empêché le Rayo de réduire le score, via une frappe à distance de Fran Garcia, à moins de dix minutes du coup de sifflet final.

Trop tard toutefois pour priver de la victoire de l'équipe de Yannick Carrasco, qui était titulaire, et d'Axel Witsel, qui resté sur le banc. Grâce à ce succès (1-2), l'Atleti conforte sa troisième place avec six points d'avance sur la Sociedad et revient à deux petits points de la deuxième place du Real.