Les fans de l'Antwerp mettent en place un projet sans précedent

La finale de la coupe se rapproche de plus en plus pour les fans de l'Antwerp. C'est pourquoi ils ont lancé leur propre magazine. Le podcast de The Square Pole fait ainsi monter l'excitation avant la finale de la coupe.

Le 30 avril, le KV Malines et l'Antwerp s'affrontent en finale de la Croky Cup. Après une saison décevante et difficile, c'est le moment pour le KaVé de terminer cet exercice sur une belle note. Pour l'Antwerp, c'est l'occasion de décrocher son deuxième trophée après son retour en Jupiler Pro League. En même temps, le matricule 1 est toujours en lice pour décrocher le titre. Sur The Square Pole, un podcast créé par des supporters anversois, l'excitation monte déjà à l'approche de la finale de la Coupe. En lançant leur propre magazine de 50 pages, ils veulent susciter encore plus d'enthousiasme et d'engouement. Le magazine sera consacré à l'histoire du club ainsi que sa culture. Le magazine sera livré à domicile par la poste et peut être commandé via ce lien.