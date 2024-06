Kevin De Bruyne, capitaine pas comme les autres : "Il n'a pas besoin d'être une grande gueule..."

La Belgique débute son Euro ce lundi par une rencontre très attendue ce lundi face à la Slovaquie (18h). Une fois de plus, les Diables Rouges devront compter sur un très grand Kevin De Bruyne.

Le moment tant attendu par toute une nation : la Belgique fait son entrée en lice à l'Euro, débutant par une rencontre face à la Slovaquie ce lundi à 18h.

Plusieurs incertitudes subsistent dans le noyau des Diables, notamment concernant la défense. Ce qui est par contre sûr, c'est que Kevin De Bruyne est de retour en très grande forme.

Nommé capitaine des Diables par Domenico Tedesco, De Bruyne ne se démarque pas seulement par son talent, mais également par son calme et son caractère, loin d'être un leader vocal sur le terrain.

Kevin De Bruyne reçoit les éloges de Kevin Mirallas

Mais justement, comme l'explique l'ancien international belge Kevin Mirallas sur RTL Sports, De Bruyne n'a tout simplement pas besoin d'être une "grande gueule".

"Il démontre plus sur le terrain, et alors tout le monde le suit. Il y a plus de joueurs qui vont discuter, parler, et fédérer autour du message du coach. C'est plus dans sa manière d'être. Tu sais quand il est à fond. On l'a vu à la Coupe du monde au Qatar, on voyait que des choses ne lui plaisaient pas. Il a été beaucoup critiqué mais on voyait qu'il avait envie."

"Et là, on voit qu'il est très serein, qu'il se sent bien après une grosse blessure. Il arrive dans de super bonnes dispositions. On le voit dans ses interviews. Tu vois qu'il est tranquille. Et puis quand il n'est pas rouge, ça veut dire que ça va !", a plaisanté Mirallas.