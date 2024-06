Le suspens est terminé concernant Thomas Meunier : Tedesco donne des nouvelles !

Thomas Meunier n'avait pas accompagné le groupe belge en Allemagne, victime d'une blessure musculaire. Domenico Tedesco a jusqu'à ce dimanche pour éventuellement le remplacer, mais le suspens est terminé.

Décidément, c'était le jour des bonnes nouvelles, ce dimanche à la Frankfurt Arena. En plus d'annoncer que Jan Vertonghen et Arthur Theate étaient fit et - théoriquement - prêts à jouer ce lundi face à la Slovaquie, le sélectionneur a officiellement annoncé que Thomas Meunier rejoindrait bel et bien le groupe.

Ce ne sera pas pour tout de suite, cependant. "Sa blessure était un peu plus grave, on le savait. Mais il sera là dans une semaine et demi. Thomas sera de retour après le match contre la Roumanie", révèle Domenico Tedesco.

© photonews

Il reprendra alors les entraînements collectifs, et reste à voir s'il pourra jouer dès le troisième match de poule des Diables face à l'Ukraine. Mais a priori, Meunier sera donc disponible au plus tard à partir des 8e de finale.

Le travail de Meunier récompensé

"C'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'appellerons pas de nouveau joueur", confirme Tedesco. "Cela aurait été facile de dire : "Ok, il est blessé, appelons quelqu'un d'autre". Mais avant de penser à Thomas Meunier en tant que joueur, il faut prendre en considération Thomas Meunier en tant que personne".

Comme nous l'avions en effet décrypté avant l'Euro (lire ici), c'était aussi pour l'aspect humain que Tedesco avait pris cette décision. "Il a travaillé si dur pour revenir en sélection, il est parti à Trabzonspor pour y avoir du temps de jeu et est si motivé. Je suis ravi que sa blessure soit moins grave que prévu", se réjouit le sélectionneur des Diables Rouges.

"Nous croyons en nos joueurs et en nos capacités à faire le job en attendant que tout le monde soit là. L'ambiance est très bonne".