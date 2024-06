Vers un transfert en or ? Deux grands clubs anglais s'intéressent à Kevin Denkey

Kevin Denkey a réalisé une superbe saison sous les couleurs du Club de Bruges. L'attaquant est très courtisé.

Cette saison a été celle de l'explosion pour Kevin Denkey. L'attaquant togolais a marqué 28 buts toutes compétitions.

Auréolé du Soulier d'Ebène et du titre de meilleur buteur de Pro League, Denkey peut rêver, à 23 ans, d'un beau transfert cet été.

Plusiurs clubs se sont d'ailleurs positionnés. Notamment, l'AC Milan ou le Bayer Leverkusen. Des clubs français seraient également intéressés.

Récemment, selon la presse spécialisée anglaise, ce serait nul autre que Manchester United qui l'aurait placé dans sa shortlist cet été.

De plus, West Ham voudrait également le recruter. Denkey veut franchir un palier, et le Cercle de Bruges compte bien profiter d'un transfert pour renflouer les caisses : le club demanderait plus de 15 millions pour son joueur.