🎥 Les supporters belges font la fête... avec les Écossais : "No Scotland no party!"

La Belgique joue son premier match de l'Euro 2024 ce lundi soir et les supporters belges sont dĂ©jĂ prĂ©sents sur place. Ils y ont fait la fĂȘte... avec les Ecossais.

Mais que font les supporters écossais à Francfort ? La ville où se disputera Belgique-Slovaquie ce soir est remplie de représentants de la Tartan Army... alors que l'Écosse ne joue pas à Francfort une seule fois en poules.

"We're just here for the party", nous résumait un supporter écossais ce dimanche soir. Ses compères, bien éméchés mais particulièrement sympathiques, rigolaient en évoquant la fameuse anecdote de Munich, où les Écossais avaient bu toute la bière d'une ville qui n'en manque pas.

Il faut dire qu'avec environ 200.000 écossais présents en Allemagne, impossible que tous accèdent au stade de toute façon. "On s'en fiche, on est là pour faire la fête, de toute façon l'Écosse n'ira pas bien loin", plaisantait un autre avec lucidité.

La plupart ont donc pris deux semaines de vacances pour s'amuser en Allemagne. Et nous ne recommandons pas aux fans belges d'essayer de les suivre une fois lancés.

Dans le centre, cependant, de nombreux belges ont fait la fête avec les supporters écossais, partageant ce fameux chant : "No Scotland no party". On espère voir l'équipe nationale écossaise se mettre à niveau, afin de pouvoir profiter de ces incroyables images un peu plus longtemps.