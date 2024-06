Marc Brys va-t-il planter le Cameroun de Samuel Eto'o ? Un autre pays se renseigne !

Marc Brys a enfin pu faire ses grands débuts à la tête du Cameroun, et pris 4 points sur 6. Mais les tensions ne se sont pas dissipées, et une rumeur fait à nouveau planer le doute.

Plus besoin de rappeler une énième fois les incroyables rebondissements autour du poste de sélectionneur du Cameroun. Malgré de fortes tensions avec Samuel Eto'o, président de la fédération camerounaise, Marc Brys a pu faire ses grands débuts en tant que coach des Lions Indomptables.

Mieux : il a obtenu de bons résultats, avec une victoire contre le Cap Vert (4-1) et un partage en Angola (1-1). Le Cameroun est en tête de son groupe qualificatif pour la Coupe du Monde 2026, et tout semble donc sur de bons rails.

Cela signifie-t-il que Brys et Eto'o ont enterré la hache de guerre ? Pas forcément, et l'ancien coach d'OHL va pouvoir rentrer en Belgique et réfléchir à ce qu'il a vécu ces derniers mois. Durant cette période de réflexion, il devra également prendre en compte une nouvelle offre.

Le Nigeria veut Brys

D'après le Nieuwsblad, le Nigeria, en quête d'un nouveau sélectionneur après la fin de l'intérim de Finidi George, aurait en effet placé Marc Brys sur sa liste. Les Super Eagles sont mal embarqués dans leur propre campagne de qualifications avec 3 points sur 12.

Détail croustillant, c'est... le Ministère des Sports qui souhaiterait débaucher Brys. On se rappelle que c'est en acceptant de devenir le sélectionneur "du gouvernement" que le Belge s'était retrouvé au milieu d'un improbable conflit au Cameroun.

Quoi qu'il en soit, Brys aurait assuré au Nieuwsblad qu'il se sentait bien au Cameroun malgré les circonstances, même s'il n'a pas nié les rumeurs pour autant.