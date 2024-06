📷 Cocasse : quand l'Ukraine confond le drapeau de la Belgique...et de la Roumanie

La Belgique fera très bientôt son entrée en lice dans cet Euro. Les Diables Rouges joueront ce lundi face à la Slovaquie sur le coup de 18h.

Les Belges ont l'occasion, en cas de victoire, de déjà prendre une belle option sur le prochain tour. Ils auront donc un regard très attentif sur la rencontre entre l'Ukraine et la Roumanie, qui se joue à 15h.

L'Ukraine est considérée comme l'un des outsiders de l'Euro, au même titre que nos Diables. Les deux nations s'affronteront lors de la dernière journée des phases de poules.

Pour son entrée en matière dans cet Euro, l'Ukraine s'est rendue coupable d'une petite bévue. En effet, sur son maillot, floqué des deux drapeaux, la sélection nationale s'est fourvoyée, confondant le drapeau de la Roumanie...et de la Belgique.

"La fédération ukrainienne a mis le drapeau belge sur le maillot de leur équipe nationale au lieu de celui de la Roumanie. Espérons que quelqu'un pourra acheter de la peinture à la dernière minute pour résoudre le problème...", s'est amusé le journaliste roumain Emanuel Rosu.

The Ukrainian FA put Belgium's flags on their NT's shits instead of Romania's before Today's match at #Euro2024.



Hopefully, someone can buy some paint at the last minute to solve the issue. pic.twitter.com/kCGMfKTJgj