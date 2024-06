Tedesco surprend (encore) : voici le onze des Diables Rouges !

Le onze des Diables Rouges est connu pour ce premier match face à la Slovaquie. Et s'il n'y a pas de grandes surprises concernant dix noms sur onze, Domenico Tedesco a tout de même sorti un lapin de son chapeau !

Le onze de base des Diables Rouges pour leur entrée en lice face à la Slovaquie est connu, et comme toujours, Domenico Tedesco a réservé une petite surprise. Cette surprise, c'est l'absence de Maxim De Cuyper dans le onze... alors que ni Theate, ni Vertonghen ne débutent.

En effet, Tedesco a opté pour un flanc gauche composé de Yannick Carrasco ET Jérémy Doku. A priori dans un quatre arrière avec Carrasco back gauche, mais cette formation peut également glisser en 3 arrière avec Castagne, Faes et Debast et Carrasco - Trossard faisant tout le flanc.

Le reste est sans surprise : Onana, Mangala, De Bruyne, Trossard et Lukaku débutent bien sûr à leur place de prédilection.

Belgique-Slovaquie, c'est dans une heure !