Domenico Tedesco, Italien ou Allemand ? Il répond !

Domenico Tedesco est un entraîneur multifacettes. Né en Italie, élevé en Allemagne, il parle les deux langues avec aisance, mais est-il un entraîneur au profil plutôt italien ou allemand ?

Domenico Tedesco est souvent présenté, faute de mieux, comme un entraîneur germano-italien (ou italo-allemand). Né en Italie, à Rossano, il a déménagé très jeune dans la région de Stuttgart avec ses parents et a donc fait toutes ses classes en Allemagne.

La première question de sa conférence de presse, il y a répondu en... italien à un confrère de la RAI présent pour l'occasion. "Nous avons très hâte de commencer cet Euro, car comme vous pouvez l'imaginer, c'est beaucoup de travail qui va enfin porter ses fruits", déclarait notamment Tedesco.

D'autres questions seront posées en allemand et Domenico Tedesco - dont le nom de famille, cela a déjà été souligné à l'envi, signifie... Allemand - y a répondu dans la langue de Goethe. Ce sont ses deux langues maternelles, et le sélectionneur des Diables manie également très bien l'anglais. Son français est bon, mais timide, et par diplomatie belgo-belge, il ne l'utilise pas en conférence de presse.

Tedesco, italien ou allemand ?

Mais sur le plan sportif, où se situe Tedesco ? Est-il un entraîneur italien ou allemand ? "Je suis Italien de naissance, mais j'ai fait toutes mes classes footballistiques en Allemagne", répond Domenico Tedesco à un autre journaliste transalpin.

Ce dernier lui demandait en effet si c'était une fierté de voir de nombreux entraîneurs italiens sur le banc dans cet Euro 2024 - à commencer par Francesco Calzona, qui dirige la Slovaquie. "J'aime le football italien, les entraîneurs italiens. Mais je ne peux pas dire qu'ils influencent ma façon de travailler, qui est plutôt allemande. En-dehors de ça, je me sens pleinement italien, et pleinement allemand", conclut Domenico Tedesco.