Vertonghen et Theate seront-ils de la partie ? La composition probable des Diables Rouges pour affronter la Slovaquie

La Belgique lancera enfin son Euro 2024 ce lundi, contre la Slovaquie. Plusieurs incertitudes persistent, mais voici la composition qui pourrait être alignée par Domenico Tedesco pour commencer la rencontre.

Gardien de but

Un poste sans aucun doute. En l'absence de Thibaut Courtois, c'est Koen Casteels qui a été choisi par Domenico Tedesco pour être le premier gardien des Diables.

Défenseurs

Les incertitudes se trouvent ici. Jusqu'à hier encore, nous aurions aisément écrit que la défense titulaire devrait être composée de Maxim De Cuyper, Wout Faes, Zeno Debast et Timothy Castagne.

Toutefois, en conférence de presse, Domenico Tedesco a remis un petit peu de trouble. Jan Vertonghen et Arthur Theate se sont entraînés et seront, à minima, sur la feuille de match. Sera-ce suffisant pour les voir commencer ? Notre sélectionneur va-t-il prendre le risque ? Impossible de se prononcer avec certitude.

© photonews

Milieux de terrain

Amadou Onana est un pion essentiel aux yeux de Tedesco et devrait commencer la rencontre. Si Youri Tielemans avait particulièrement bien presté lors de la dernière trêve internationale, inscrivant notamment un doublé à Wembley, c'est Orel Mangala qui devrait être privilégié pour accompagner le joueur d'Everton.

Domenico Tedesco aime associer les deux joueurs dans le cœur du jeu et pourrait compter sur un Mangala plus défensif pour couvrir, sur le côté gauche, les débordements de De Cuyper. Devant les deux hommes, bien sûr, le capitaine : Kevin De Bruyne.

Attaquants

Faut-il mentionner que Romelu Lukaku sera titulaire ? C'est pour accompagner le meilleur buteur de l'histoire de la sélection que plusieurs questions se posent. Tout le monde est fit, Domenico Tedesco va devoir faire des choix.

© photonews

Comme nous vous l'expliquions cette semaine, nous optons pour Yannick Carrasco sur le côté gauche, plus à même de contrôler les tâches défensives éventuellement laissées par les nombreux débordements de Maxim De Cuyper. Une théorie qui vaut donc si Arthur Theate ne commence pas la rencontre.

Sur la droite, la course est ouverte. Personne ne comprendrait que Jérémy Doku commence la rencontre sur le banc, mais Johan Bakayoko, Leandro Trossard et Dodi Lukebakio ont également toutes leurs chances. Le dernier cité a souvent été utilisé depuis le mois de mars 2023 et pourrait être la surprise de cette composition, avec un Doku, sur le banc, prêt à dynamiter la rencontre en cas de besoin.

Fréquemment visé par les tacles, qui demeurent, pour beaucoup de défenseurs, le seul moyen de l'arrêter, Jérémy Doku ne jouera certainement pas chaque minute de chaque match du tournoi. Il n'est donc pas impensable de le voir commencer sur le banc, mais il s'agit, peut-être, de la plus grosse interrogation de cette composition probable.