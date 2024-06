Kylian Mbappé s'offre une sortie politique qui fera encore parler en France

La France aborde son Euro 2024 dans une instabilité politique rare. Et bien sûr, l'Equipe de France est impactée également.

Depuis le début de la préparation de l'Euro 2024, l'Equipe de France est confrontée à des questions d'ordre plus politique que footballistique. Cela avait poussé Marcus Thuram, attaquant de l'Inter Milan, à prendre ouvertement position contre le Rassemblement National.

"Il faut aller voter, il faut dire à tout le monde d’aller voter et, en tant que citoyen, vous comme moi, il faut se battre au quotidien pour que ça ne se reproduise pas et que le RN ne passe pas", déclarait-il.

Alors qu'au fil des conférences de presse, chaque joueur était confronté au sujet et y répondait avec plus ou moins d'aisance, la Fédération Française de Football avait décidé de réagir. Dans un communiqué, si elle assurait "laisser toute liberté aux joueurs" d'évoquer le sujet, la FFF souhaitait en effet que la neutralité de son institution et de l'image de l'EDF soit respectée.

Mbappé prend position

Mais bien sûr, quand Kylian Mbappé, capitaine de l'Equipe de France, s'est présenté en conférence de presse ce samedi, sa prise de position était très attendue. Et le nouvel attaquant du Real Madrid n'a pas déçu.

"Je partage les mêmes valeurs que Marcus et je me range à ses côtés. J’espère qu’on va faire le bon choix et j’espère qu’on sera encore fier de porter ce maillot le 7 juillet", déclarait Mbappé devant la presse. "Je suis contre les extrêmes, contre ce qui divise. Et je n'ai pas envie de représenter un pays qui ne correspond pas à mes valeurs".

La France entame son Euro ce lundi, à 21h, face à l'Autriche. Dans l'autre match du groupe D, les Pays-Bas ont péniblement battu la Pologne, 2 buts à 1, ce dimanche.