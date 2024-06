📷 L'affaire du brassard ne passe toujours pas : le clin d'œil génial des supporters belges à Thibaut Courtois

La Belgique débutera son Euro ce lundi par une rencontre face à la Slovaquie. Ce sera, comme l'ensemble du tournoi, sans Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois a beau ne pas être présent à l'Euro, on parle pourtant beaucoup du gardien belge. Cela fait en effet presque un an que le portier mène une guégerre avec l'équipe nationale et plus particulièrement le sélectionneur Domenico Tedesco.

Lors d'une rencontre qualificative pour l'Euro l'été dernier, Tedesco avait décidé de donner le brassard de capitaine à Romelu Lukaku. Courtois l'avait très mal pris et avait décidé de claquer la porte de l'équipe nationale.

Avait alors débuté un conflit qui est encore présent aujourd'hui. Lors de son mariage, Courtois et des membres de sa famille avaient d'ailleurs été photographiés portant un brassard de capitaine.

Thibaut Courtois ne participe pas à l'Euro avec la Belgique

Courtois, qui s'était gravement blessé peu de temps après, avait annoncé il y a quelques mois qu'il ne sera pas là pour l'Euro. Pourtant, il est de retour en forme et a même remporté la finale de la Ligue des Champions avec le Real Madrid.

Le cas Courtois divise toujours autant. Certains voulaient qu'il soit présent avec les Diables Rouges à l'Euro. D'ailleurs, des supporters belges présents en Allemagne lui ont adressé un petit clin d'oeil, portant un brassard de capitaine à son effigie.