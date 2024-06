🎥 Les supporters belges envahissent Francfort : revivez le DJ set d'Average Rob et la fanwalk !

Ce lundi, avant le premier match des Diables Rouges Ă l'Euro 2024, les Belges ont mis le feu Ă la Opernplatz de Francfort. Average Rob et Omdat Het Kan sont venus donner un DJ set de folie, avant la fanwalk vers la gare centrale et la Frankfurt Arena.

Enfin ! Alors que les images d'ambiances folles en provenance d'un peu partout en Allemagne envahissaient les réseaux, les supporters belges mouraient d'impatience de mettre le feu à leur tour. C'était pour ce lundi, à Francfort-sur-le-Main, où ils s'étaient donné rendez-vous à la Opernplatz.

À partir de 14h, une surprise les attendait : Average Rob, célèbre humoriste qui a composé le véritable tube et hymne officieux "On met la patate !" pour cet Euro 2024, a donné un DJ set en compagnie du DJ Omdat Het Kan.

Pendant une heure de folie, Average Rob a multiplié les hymnes remixés, mais a aussi et surtout joué son fameux morceau "On met la patate", qui a encore résonné de nombreuses fois sur le chemin du stade, entonné par les supporters. Bien plus souvent que le "Wunderbar" qui fait office d'hymne officiel des Diables - et qu'Average Rob a également joué !

Après le concert, la grosse dizaine de milliers de supporters belges s'est alors mise en branle direction la gare centrale de Francfort, d'où un train spécialement affrété les attendait pour se rendre à la Frankfurt Arena. Revivez les images de cette fanwalk et du concert d'Average Rob, où Walfoot.be était présent !