Will Still : "Il y a forcément un goût de frustration"

Le Stade de Reims a arraché le partage face à Brest (1-1) ce dimanche après-midi.

Will Still était un peu frustré à l'issue de la rencontre. "Je pense qu'il y a un sentiment un peu partagé sur ce match, dans le fait que l'on prend un but très, très énervant. Forcément, tu te mets en difficulté très tôt parce que tu sais que tu vas devoir courir derrière le score. Encore une fois, tout point en Ligue 1 se respecte. On sait dans quelle situation se trouve Brest, quel genre de match ça allait être donc on va se concentrer sur ça même s'il y a forcément un goût de frustration", a confié le technicien belge dans des propos relayés par L'Équipe à l'issue de la rencontre.

Malgré tout, il ne désespère pas de jouer les premiers rôles au classement. "Au-delà du classement, on va surtout se reconcentrer. Si on veut se donner le droit de rêver et l'opportunité de regarder vers le haut, on doit être irréprochables et on ne l'a pas été aujourd'hui. On va devoir être très, très bons et se donner toutes les possibilités de regarder vers le haut, ça ne tient qu'à nous je pense."