🎥 Romelu Lukaku explique son penalty

Entré en jeu à la 63e minute du quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Benfica (2-0) ce mardi, l'attaquant de l'Inter a marqué le second but de son équipe sur penalty.

Romelu Lukaku est monté au jeu de la meilleure des manières. L’attaquant belge n’a pas tremblé au moment de tirer un penalty synonyme de deuxième but et pour les siens. "Les penalties ne sont qu'une question de concentration. Je n'entends jamais personne, pas même mes coéquipiers, avant de les tirer. Je suis heureux d'avoir encore aidé mes coéquipiers ce soir. Et puis, je chausse du 48. Si je frappe bien, je marque normalement", a raconté le meilleur buteur de l'histoire des Diable Rouge en zone mixte. "Nous avons joué intelligemment et nous avons eu l'occasion de marquer encore plus de buts. Mais 2-0 contre une équipe aussi forte est certainement un bon résultat."