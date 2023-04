Anderlecht parmi les leaders d'Europe dans un domaine précis, le Standard 2e de Belgique !

Selon cette étude, le Sporting d'Anderlecht a alloué 16,2% de minutes de temps de jeu à des joueurs de catégorie U20 ces 5 dernières années. Un chiffre qui permet aux Mauves d'être 5e ex-aequo du classement parmi 70 ligues mondiales professionnelles, à égalité avec le Deportivo La Guaira (Venezuela).

Ce chiffre est particulièrement impressionnant s'il est placé à l'échelle belge. Anderlecht offre en effet deux fois plus de temps de jeu aux U20 que le 2e club de Pro League dans ce classement, le Standard de Liège (8,1%). Le Club de Bruges clot le podium (6,9%).

Au niveau du top 5 européen, le Borussia Dortmund mène la danse avec 12,5% de temps de jeu pour les U20. Le Stade Rennais est 2e avec 9,4 %, devant le FC Barcelone (8,2%).

Top % of minutes by U2⃣0⃣ players in last 5 years' domestic league matches in 7⃣6⃣ leagues 🌐

🥇 @FCNordsjaelland 🇩🇰

🥈 @mskzilina1908 🇸🇰

🥉 #SeptemvriSofia 🇧🇬

Data for all teams in today @CIES_Football Weekly Post 👉 https://t.co/3w2ViEI1zz pic.twitter.com/vTYFJMfREb