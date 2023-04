En plus du titre, Vrancken et Genk ont un deuxième objectif

En pleine course pour le titre de champion, Genk doit aussi penser à l'année prochaine. Le cas de Bilal El-Khannouss commence à faire parler.

Bilal El Khannouss est suivi par presque tous les grands clubs européens. Dans une interview avec Eleven Sports, Wouter Vrancken a indiqué que le club préférait le garder à Genk encore au moins une saison.

À la question de savoir combien de temps El Khannouss brillera à Genk, Vrancken répond que de bons accords ont été conclus entre le club, El Khannouss et son entourage. "De préférence le plus longtemps possible, bien sûr", ajoute Vrancken. "Des accords ont été conclus pour qu'il reste au moins un an ici et nous verrons ensuite comment il évolue", poursuit l'entraîneur. "Je pense que nous pouvons encore travailler très dur avec lui sur certaines choses pour le rendre encore meilleur", conclut Vrancken.

Il est clair que dans cette optique, le titre de champion et une possible participation à la Ligue des Champions est un must.