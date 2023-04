La vie de Tissoudali à changé : "Une obligation jusqu'à la fin de ma carrière"

La Gantoise espère poursuivre son conte de fées européen jeudi soir. Pour ce faire, les hommes de Hein Vanhaezebrouck devront passer le cap du quatorzième de Premier League. La Gantoise dispose déjà d'un atout de taille en la personne de Tarik Tissoudali.

L'attaquant marocain se remet à peine de sa solide blessure contractée il y a quelques mois. Dans une interview accordée à Het Nieuwsblad, Tissoudali raconte comment il a vécu sa rééducation. Il en a déjà tiré un nouveau style de vie. "Je fais tout pour minimiser les risques de récidive. J'ai désormais un mode de vie différent, que je conserverai pour le reste de ma vie. Je laisse tomber des choses comme les boissons gazeuses et les sucreries", a déclaré Tissoudali.

L'attaquant marocain n'est pas attendu dans le onze de départ jeudi, mais il espère déjà faire la différence en tant que remplaçant. Cependant, une place de titulaire se rapproche de plus en plus. Le week-end dernier, il a déjà été remplacé contre l'Union Saint-Gilloise. Après son remplacement, son genou n'a pas réagi anormalement à l'effort.

"Non, rien du tout. Heureusement. De toute façon, je dois faire des exercices de prévention au moins une demi-heure avant l'entraînement pour le reste de ma carrière et je dois aussi entraîner le bas du corps en plus au moins deux fois par semaine", a déclaré Tissoudali. "C'est pourquoi j'ai récemment déménagé d'Anvers à Gand. J'habite maintenant à Dok Noord, à dix minutes d'ici."