Un Anderlechtois aurait pu signer à l'AZ l'été dernier

Benito Raman est le meilleur buteur du noyau actuel à Anderlecht. Pourtant, il aurait pu signer...à l'AZ Alkmaar l'été dernier.

L'été dernier, Anderlecht attirait du lourd en attaque, du moins sur papier. Sebastiano Esposito et Fabio Silva débarquaient en prêt, respectivement de l'Inter Milan et de Wolverhampton. Face à une telle concurrence, beaucoup pensaient que Benito Raman ne recevrait plus du tout sa chance sous Mazzù.

C'était aussi le sentiment du joueur qui, explique Het Laatste Nieuws, aurait alors pu quitter Anderlecht...pour l'AZ. Le club d'Alkmaar avait soumis une offre, rejetée par Peter Verbeke à l'époque. L'idée était que si Raman était encore dans une situation compliquée au mercato hivernal, il pourrait partir.

Huit mois plus tard, tout a changé : Esposito et Silva sont partis, et Raman est le meilleur buteur du noyau actuel (deuxième derrière Fabio Silva). Slimani est venu le concurrencer, mais n'enchaîne pas les titularisations. Le bon choix ?