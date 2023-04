Anderlecht... détruit dans la presse néerlandaise !

S'il semble que les Mauves ont livré une très belle prestation, ce n'est pas vraiment l'avis de la presse néerlandaise, qui pointe "la faiblesse du 9e du championnat de Belgique".

Le Sporting d'Anderlecht a mis un pied en demi-finale de Conference League, ce jeudi soir, en s'imposant contre l'AZ Alkmaar. Si les joueurs de Brian Riemer ont semblé de très bonne composition sur la pelouse, ce n'est pas vraiment l'avis de la presse néerlandaise. Nos voisins du nord regrettent "la faiblesse de l'AZ contre le 9e du championnat de Belgique."

"L'AZ devrait avoir honte de la défaite. Non seulement à cause du jeu incroyablement faible produit au Lotto Park, mais aussi au vu du mauvais niveau de l'adversaire" peut-on lire dans De Telegraaf. Le groupe Jansen avait fait l'éloge du Sporting en avant-match, ce n'est plus vraiment le cas. "Les Mauves sont 9es du championnat de Belgique et n'ont triomphé que grâce aux buts faciles de Michael Murillo et Majeed Ashimeru."

Même son de cloche dans Volkskrant, l'un des plus grands médias du pays. "Tout n'est pas perdu car Anderlecht n'est certainement pas une équipe extraordinaire. Marquer deux fois à Alkmaar, c'est possible. Mais l'AZ, surtout avant la mi-temps, est resté loin de son niveau habituel. Le niveau suffisant pour battre une équipe moyenne du championnat de Belgique et rejoindre les demi-finales, parce qu'Anderlecht n'est rien de plus."

Et enfin. "L'AZ a chuté contre un Anderlecht beaucoup plus efficace. L'équipe bruxelloise peut être qualifiée de top club en déclin" sonne Trouw. "Le noyau actuel rappelle peu la surpuissance belge qui a remporté 34 fois le championnat et qui a triomphé en Europe dans les années 1970 et 1980."

Malgré la victoire satisfaisante, Anderlecht n'a donc pas convaincu aux Pays-Bas. Espérons pour la bande à Riemer que les joueurs pourront passer un nouveau cap lors de la manche retour pour rejoindre le dernier carré.