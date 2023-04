Tim Matthys met une énorme pression sur ses joueurs

Les performances de malines n'ont pas été brillantes ces derniers temps. Le directeur sportif Tim Matthys a donc mis les choses au point et s'attend à ce que les performances de son club s'améliorent rapidement.

"Je m'attends à une réaction sérieuse à partir de dimanche", a déclaré Matthys à Het Laatste Nieuws au sujet des attentes pour le prochain match contre La Gantoise.

"Personne ne veut manquer la finale de la Coupe. C'est conscient ou inconscient, mais les garçons manquent d'intensité", a poursuivi le directeur sportif à propos de la mentalité des joueurs du malinois avant l'important match de coupe contre l'Antwerp.

"Nous encaissons trop de buts et c'est parfois aussi une question de mentalité", concluait Matthys, qui n'imagine pas le KV Malines perdre match après match et jouer ensuite à un haut niveau en finale de la coupe. Le KV Malines n'a pris que trois points lors des cinq derniers matches de la Jupiler Pro League. De plus, le club a encaissé 14 buts pour 3 buts marqués.