Retrouvé ivre dans le vestiaire, Vincent Mannaert est mis sous pression par le conseil d'administration de Bruges

Des mauvais résultats sportifs, une entrée en bourse manquée et des problèmes d'ébriété : rien ne va plus pour Vincent Mannaert au Club de Bruges.

Le Club de Bruges avait particulièrement bien débuté sa saison en se qualifiant pour les 8es de finale de Ligue des Champions. Depuis, les résultats sont en berne et les Blauw & Zwart n'ont même plus leur sort entre les mains dans la lutte aux Play-Offs 1. De surcroit, Bruges a manqué son entrée en bourse et Vincent Mannaert se retrouve, à nouveau, lié à des problèmes d'alcool.

Au sein du conseil d'administration de Bruges, une plainte a été reçue pour abus d'alcool du PDG Vincent Mannaert pendant les heures de travail. Retrouvé ivre dans le vestiaire après la défaite contre Porto et surpris en train de conduire sous influence, l'homme fort en Venise du Nord est conscient de ses problèmes et en parle dans les colonnes de Humo.

"Cela semble intense. Heureusement, il y a plus de bons jours que de mauvais. Mais Bart Verhaeghe m'a parlé de cette situation très sérieusement. Je lutte avec cette addiction depuis des années. Je suis en thérapie pour cela. Je sais que je dois vraiment tout arrêter, sans quoi ma collaboration avec le Club de Bruges risque de prendre fin."