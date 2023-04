Hugo Cuypers va retrouver ses anciennes couleurs : "Sur le terrain, tu oublies complètement le passé"

Le meilleur buteur du championnat va retrouver ses anciennes couleurs, Malines, ce dimanche soir.

La Gantoise a son sort entre les mains et a besoin de deux victoires lors des deux dernières journées pour valider son billet pour les Play-Offs 1. Ce dimanche, c'est Malines qu'affronteront les hommes de Hein Vanhaezebrouck. Une rencontre un petit peu spéciale pour le meilleur buteur du championnat, Hugo Cuypers, qui évoluait encore derrière les casernes la saison dernière.

"Nous sommes dans un bon rythme et nous réalisons des bonnes performances. Les lendemains européens ? Je pense que c'est la 10e fois cette saison que nous allons jouer quelques jours après un match de Coupe d'Europe. C'est toujours agréable de revoir ses anciens coéquipiers, avant et après le match. Mais sur le terrain, j'oublie complètement le passé. Je me concentre sur ma performance et je ne fais pas attention à qui joue dans l'équipe adverse" a conclu l'homme aux 19 buts en Jupiler Pro League en conférence de presse.