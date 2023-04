Dominik Thalhammer dépité : "C'est un moment très triste pour tout le monde à Ostende"

La saison dernière, Dominik Thalhammer a sorti le Cercle de Bruges du marasme. Au KV Ostende, on pensait qu'il pourrait faire de même. Mais cela s'est soldé par un échec. Même ses joueurs se sont mutinés.

"C'est un moment très triste pour tout le monde à Ostende", a déclaré Dominik Thalhammer à l'issue de la rencontre. "C'est l'histoire d'une saison entière au cours de laquelle quelques moments clés ont tourné à notre désavantage. Je pense tout d'abord au match contre Westerlo, où nous avons perdu à la 91e minute. J'ai constaté un manque de confiance chez les joueurs. Ce qui n'a pas aidé non plus, c'est que nous n'avons jamais réussi à jouer deux fois avec la même ligne arrière. À chaque fois, quelqu'un était suspendu ou blessé", a précisé le technicien autrichien.

Il y avait surtout un manque de qualité dans le noyau. "Je ne veux pas parler de qualité maintenant. Ce n'est pas le moment. C'est au club d'analyser ce qui n'a pas fonctionné et ce qu'il doit faire. Mon avenir ? Ce n'est pas le moment non plus".

ECette semaine à l'entraînement, les joueurs auraient remis en question sa tactique et auraient même demandé à l'entraîneur des Espoirs Kurt Bataille de prendre la relève. "Je n'ai pas trouvé que c'était du bon journalisme. Personne ne m'a appelé. Ce n'était pas non plus très positif de préparer le match de cette manière. Tout d'un coup, dans le vestiaire, on parlait plus de cet article que d'autre chose".