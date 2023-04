📷 Kevin De Bruyne, passeur le plus prolifique d'Angleterre au 21e siècle

Le nouveau capitaine des Diables n'arrête pas de battre des records en Premier League et de dominer des classements de plus en plus impressionnants.

Kevin De Bruyne vit déjà sa huitième saison sous les couleurs de Manchester City. Le nouveau capitaine des Diables a tout gagné Outre-Manche et se bat désormais pour le titre suprême manquant à son palmarès : la Ligue des Champions. En Angleterre, De Bruyne impressionne match après match et s'amuse comme un petit fou avec son nouveau compagnon de jeu, Erling Haaland. Cette saison, le milieu offensif a délivré 21 passes décisives en compétition domestique, 25 en comptant la scène européenne. Contre Leicester ce week-end, Kevin De Bruyne a délivré ses 100 et 101es passes décisives dans le championnat anglais. Sur 235 rencontres, cela fait donc un total de 0.43 assists par match qui le place... au sommet du classement des passeurs les plus prolifiques de Premier League au 21e siècle. A ce petit jeu, De Bruyne devance Dimitri Payet, Cesc Fabregas et ses anciens coéquipiers Leroy Sané et David Silva. Avec 54 passes décisives en 245 matchs, Eden Hazard est 15e. 📊 Les joueurs avec le meilleur ratio de passes décisives par match en Premier League au 21eme siècle pic.twitter.com/0ov0aTiXsE — PopFoot (@ThePopFoot) April 17, 2023