Didier Lamkel Zé au Maroc, un flop..."mais un super mec"

Quel mystère que ce Didier Lamkel Zé. Beaucoup de ses coéquipiers s'accordent pour dire que le Camerounais est un garçon charmant dans le vestiaire, et c'est aussi le cas de Sami El Anabi ; pourtant, il quitte le Maroc sur un nouvel échec.

Il y a des choses qui ne s'expliquent pas...et qui pourtant, semblent écrites. Lequel d'entre vous pensait que Didier Lamkel Zé allait relancer sa carrière au Wydad Casablanca ? Bien peu, certainement. Personne, pourtant, ne doute du talent de l'ancien feu follet de l'Antwerp.

Mais depuis plusieurs années déjà, Lamkel Zé se troue à chaque nouvelle chance. DAC (Slovaquie), Khimki (Russie) et maintenant Wydad (Maroc) : chaque destination est un peu plus exotique, chaque échec plus prévisible. Et pourtant, il est plus difficile de trouver un coéquipier disant du mal du Camerounais que l'inverse (même si Jean Butez disait récemment ce qu'il en pensait avec franchise).

Didier est un bon gars, chaleureux, souriant

C'est aussi le cas de Sami El Anabi, avec lequel nous évoquons le "cas" DLZ. Le jeune belgo-marocain, qui a fait ses débuts avec le Wydad le week-end dernier, s'entendait bien avec Lamkel Zé. "Franchement, Didier, c'est un bon gars. Il est chaleureux, souriant, on s'amusait bien à l'entraînement", affirme l'ancien de Virton.

"Je ne sais pas vous dire ce qui s'est passé, vraiment. Tout le monde l'appréciait dans le vestiaire. Et sur le plan des qualités, c'est un talent incroyable, ça se voyait, il est fort. C'est dommage que ça n'ait pas marché", regrette El Anabi.