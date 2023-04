Un arbitre espagnol très critiqué dirigera Union - Leverkusen

Après leur partage du match aller, les joueurs de Karel Geraerts devront faire la différence au Lotto Park. Une rencontre dirigée par un arbitre qui n'a plus vraiment la cote en Espagne.

Au match aller, l’Union a partagé l’enjeu sur la pelouse de Leverkusen et a prouvé qu’elle avait les facultés pour aller chercher le dernier carré de cet Europa League. Ce jeudi, c’est donc dans un Lotto Park acquis à la cause Unionistes que les joueurs de Geraerts tenteront d’aller chercher leur qualification.

L’homme en noir pourrait jouer un rôle prépondérant dans cette rencontre, puisqu’il s’agira du très critiqué en Espagne Mateu Lahoz. Durant la Coupe du Monde, l’arbitre de 46 ans s’était notamment fait remarquer pour avoir distribué 16 cartes jaunes et une carte rouge lors du quart de finale de Coupe du Monde entre l’Argentine et les Pays-Bas. Quelques jours plus tard, il avait brandi 12 avertissements dans le dernier quart d’heure du derby de Catalogne entre le Barça et l’Espanyol.

Mateu Lahoz officie en Liga depuis la saison 2008-2009 mais aussi sur la scène européenne où il est une figure bien connue avec 41 matchs de Ligue des champions dirigés dont la finale de l’édition 2020-2021 entre Chelsea et Manchester City. A 46 ans, Mateu Lahoz a atteint l’âge limite pour arbitrer en Espagne et pourrait même être contraint de quitter ses fonctions par le règlement à l'issue de la saison.

Un élément qu’il faudra prendre en compte dans le chef de l’Union Saint-Gilloise.