Kevin De Bruyne se méfie du Real Madrid et de ses Diables Rouges

Le néo-capitaine des Diables ne garde pas un très bon souvenir de sa dernière double confrontation avec le Real. L'heure de la revanche aurait-elle sonné ?

Manchester City s'est qualifié aux dépens du Bayern Munich mercredi soir pour les demi-finales de la Ligue des champions. Dans le dernier carré, les Cityzens retrouveront un club qu'ils connaissent bien : le Real Madrid. Leur bourreau de l'édition 2021-2022 en... demi-finale.

Après la rencontre, Kevin De Bruyne s'est brièvement exprimé sur ce nouveau choc à venir entre les deux équipes mais surtout ses retrouvailles avec Thibaut Courtois et Eden Hazard : "Le Real Madrid est la meilleure équipe de ces dix dernières années", a-t-il confié au micro de Canal+.

"C’est la Ligue des champions et le niveau est très élevé. Quand on a eu les occasions, on a pu mettre les buts. Cette équipe a beaucoup de qualité. L’année dernière on a très bien joué en demi-finale, mais on a pris deux buts en trois minutes", a ajouté le nouveau capitaine des Diables Rouges.