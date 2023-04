Oscar bientôt de retour en Europe ?

En quittant Chelsea pour s'engager avec Shanghai pour la somme de 70 millions d'euros, le Brésilien était devenu le plus gros transfert de l'histoire du championnat chinois, mais aussi le joueur le mieux payé du monde avec un salaire de 24,4 millions par an.

Exilé en Chine depuis 2017, Oscar (31 ans) pourrait changer d'air et faire son retour en Europe. "Je pense que j’ai beaucoup appris et évolué ici. Lors de mes cinq années passées à Chelsea, j’ai été très important pour l’équipe puis je me suis blessé et suis devenu remplaçant. L’opportunité s’est présentée à Shanghai, je l’ai saisie et n’ai pas de regrets. Mais comme j’ai quitté l’Europe à l’âge de 25 ans, j’ai toujours eu une possibilité de revenir", a indiqué le milieu offensif du Shanghai Port pour Premier League Brasil.

"Le championnat qui me correspond le plus ? La Premier League. Il y a un style de jeu similaire au mien, dynamique et porté vers l’avant, c’est un championnat où j’ai adoré jouer. Si je pouvais retourner en Premier League, ce serait vraiment super. Mais j’aime aussi l’Italie, j’ai un passeport italien", a fait savoir le Brésilien.