"Que la presse écrive que Seraing ne manquera à personne, ça ressortait à chaque causerie"

Des mots durs ont pu être écrits concernant le RFC Seraing. Mathieu Cachbach révèle l'impact que cela a pu avoir sur le vestiaire.

Seraing a vécu une saison très compliquée dès le début : sans grande surprise, les Métallos ont joué le maintien très rapidement, et beaucoup les voyaient condamnés. "Ce n'est pas quelque chose d'agréable à entendre pour des joueurs. Bien sûr, ça pèse, même si on s'en servait aussi comme d'une belle motivation", nous déclare Mathieu Cachbach (21 ans).

"Mais forcément, ça touche le vestiaire. À titre personnel, j'ai ma fierté et je l'ai donc pris comme une raison de me montrer, de prouver que les gens avaient tort". Un article paru dans La Dernière Heure, en particulier, était titré "Seraing ne manquera à personne", ce qui a fortement déplu.

"Oui, cet article a fait du bruit dans le vestiaire. Ca ressortait avant chaque causerie", reconnaît Cachbach. "Cette saison, on a perdu beaucoup de matchs sur un but d'écart, des matchs qu'on ne doit pas perdre...et ça s'accumule vite. Mais sur nos dernières rencontres, on a montré qu'il n'y avait pas de tricheurs dans le noyau, tout le monde se donne à fond".

