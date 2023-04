Mathieu Cachbach a tiré son épingle du jeu à Seraing : "Jouer le maintien, ça forge le mental d'un jeune joueur"

La saison se termine demain à Seraing, mais est en réalité finie depuis quelques semaines déjà. Mathieu Cachbach tire déjà le bilan pour Walfoot, et se réjouit aussi de l'expérience engrangée.

Mathieu, Seraing joue son dernier match ce samedi. Quel bilan tires-tu de ce qui est ta première saison pleine, à 21 ans, malgré les difficultés ?

Le bilan est double, individuellement et collectivement, et c'est forcément très différent. À titre personnel, j'étais très, très content d'être revenu à Seraing après la saison passée, j'avais de beaux souvenirs. C'est un club que j'apprécie. J'ai joué 25 matchs de championnat, sur le plan chiffré, c'est positif. Comme vous le dites, c'est ma première saison complète, et j'ai forcément beaucoup appris.

Maintenant, jouer la descente, mentalement, c'est très difficile, pour tous et encore plus pour un jeune. Mais voilà, ça va me forger un mental. C'est une expérience fort utile, autant la vivre à un jeune âge afin que ça m'endurcisse. Tout ce que je peux vous dire, c'est que personne dans le noyau n'a triché, on s'est battus avec nos armes jusqu'à la fin.

Tu as la sensation d'avoir bien progressé malgré ce contexte très difficile ?

En partie malgré, en partie grâce. Quand tu es jeune, tu apprends des joueurs autour de toi, j'ai progressé techniquement, tactiquement. J'ai délivré 3 assists, c'est pas mal. Mentalement, enchaîner les défaites, c'est pénible, mais il faut passer par là. Je pense avoir enchaîné des matchs à un bon niveau. Je suis persuadé à 100% que je suis un meilleur joueur aujourd'hui qu'il y a un an.

Dans un vestiaire qui joue le maintien, avoir des leaders est important ; Christophe Lepoint en est un, on le sait. C'est ton genre ?

Oui, car je pense que c'est en toi ou pas, ce n'est pas une question d'âge. Et personnellement, j'ai ce côté leader. Je n'hésite pas à taper du poing sur la table si c'est nécessaire, et j'ai aussi appris à le faire cette saison. Si j'ai des conseils à donner, des choses à dire, je le fais sans hésiter.

Tu as encore un an de contrat à Seraing. Quel est le programme ? Tenter de faire remonter le club, rester en D1A...?

Je ne me préoccupe pas de ça, ce sont mes agents qui géreront ça. Je suis sous contrat à Seraing, voilà tout. Le vestiaire n'a pas encore discuté de l'avenir. Quant à la saison prochaine, au moins, Seraing jouerait pour gagner et ça peut naturellement me permettre de me développer différemment, mais vraiment, nous verrons ce que l'avenir réserve.

Et ce dernier match contre Westerlo, comment l'aborder ?

Comme les matchs précédents : tout donner, montrer qu'on a encore des choses à offrir. Nos dernières rencontres étaient meilleures techniquement et en termes de mentalité et on doit continuer comme ça. C'est devant notre public, et on a quelque chose à rendre à ceux qui nous soutiennent cette saison.