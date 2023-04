Statistiquement, le Standard et Anderlecht ont besoin d'un miracle, Charleroi dans un fauteuil ?

La Pro League a partagé les probabilités de cette dernière journée pour chaque équipe, soit pour le top 4, soit pour le top 8 ou le maintien. Dans la lutte pour le top 4, le grand favori au dernier ticket est clair : c'est La Gantoise, qui reçoit Ostende et a dès lors 80,5% de chances de se qualifier pour les Champions Playoffs.

Le Club de Bruges, qui doit battre Eupen et espérer un faux-pas de Gand, a mathématiquement 17,8% de chances d'y arriver...tandis que le Standard, qui doit gagner à OHL et espérer que Bruges ET Gand perdent des points, n'a qu'1,7% de chances, statistiquement, d'intégrer le top 4 !

Si ces chiffres semblent logiques, ceux pour le top 8 paraissent un peu plus piégeux. En effet, selon les estimations statistiques, le Sporting Charleroi a encore plus de chances de rester dans le top 8 que Gand de rester dans le top 4 - 86,3% de chances. Les Zèbres reçoivent pourtant le leader, Genk.

