Anderlecht ou Charleroi en PO2, le Standard dans le top 4...les scénarios possibles dans cette 34e journée

La 34e journée de championnat est à nos portes, et elle est pleine de suspens et d'enjeu. Voici tous les scénarios possibles pour le top 4, le top 8 et la relégation !

Top 4 : le Standard doit espérer un miracle

Trois équipes pour une place : dans la course au top 4, trois tickets sont validés (Genk, l'Union et l'Antwerp), et le dernier se jouera entre La Gantoise (56 points), Bruges (55 points) et le Standard (55 points). Du côté du Standard, il n'y a pas de calculs à faire : gagner à OHL est la première condition pour rêver du top 4.

© photonews

En effet, même en cas de défaites de Gand et Bruges, un nul serait insuffisant pour le Standard en raison de la différence de buts largement en faveur de La Gantoise (le nombre de victoires est le premier critère, mais les Buffalos et les Rouches en comptent 16 chacun).

Gand a toutes les cartes en mains

Si le Standard gagne, il force donc Gand et Bruges à gagner aussi. Problème : les deux géants flamands reçoivent respectivement un Ostende relégué et un Eupen mal en point. Cela se jouera à peu de points, et le Standard va regretter ceux bêtement perdus en route, mais atteindre le top 4 désormais serait un miracle.

© photonews

Le Club de Bruges a un poil plus de marge de manoeuvre que les Liégeois : si les Blauw & Zwart font match nul face à Eupen, et que La Gantoise...s'incline à domicile contre Ostende, Bruges est dans le top 4 (si le Standard ne gagne pas à OHL). Enfin, Gand est la seule équipe à avoir son sort à 100% entre les mains, bien sûr : une victoire et le top 4 est dans la poche pour les troupes de Hein Vanhaezebrouck.

Top 8 : Anderlecht et...OHL rêvent encore

Westerlo a validé le 3e ticket pour le top 8 et est assuré de participer aux Europe Playoffs ; il reste donc une place pour...4 clubs. On l'oublie en effet souvent mais même OHL, 11e, a une toute petite chance de participer aux PO2.

© photonews

Charleroi et le Cercle comptent le même nombre de points (47) mais les Zèbres ont l'avantage de compter 2 victoires de plus et resteront donc devant les Groen & Zwart quoi qu'il arrive en cas d'égalité de points. Si le Sporting Charleroi bat Genk, il est en PO2, point.

Malheur à celui qui ne gagne pas

Si Charleroi fait match nul, il sera dépassé par le Cercle en cas de victoire à Zulte, mais aussi par Anderlecht (46 points) en cas de victoire face au KV Malines. Mais si Charleroi fait match nul et que ni le Cercle ni Anderlecht ne gagnent, les Zèbres passent...bien que par le chas de l'aiguille.

L'avantage du RSCA par rapport au Cercle, c'est que la saison de Malines en championnat est finie alors que Zulte Waregem jouera sa survie et a de vraies raisons d'y croire. Anderlecht, comme le Cercle, doit gagner, car les Mauves comptent une victoire de moins que Charleroi (leur différence de buts largement meilleure ne joue pas). Dans le même temps, il faudra un nul ou une défaite des Zèbres et du Cercle. Pas impossible, mais tendu.

© photonews

Enfin, dans l'ombre, il y a OHL (45 points), dont les conditions pour atteindre le top 8 sont claires. Bien sûr, les Louvanistes doivent gagner. Dans le même temps, il faut que Charleroi perde (car OHL compte 2 victoires de moins), que le Cercle ne gagne pas (à égalité de points, OHL passerait à la différence de buts) et qu'Anderlecht ne gagne pas. On a vu plus fou vu les courbes de forme et les adversaires de chacun.

Maintien : Eupen peut trembler

Les courses pour le top 4, le top 8 et le maintien sont interconnectées. En effet, l'AS Eupen jouera chez un Club de Bruges qui rêve de top 4 et ne voudra pas avoir de regrets. Tout se sait, et si Gand galère de l'autre côté, les Blauw & Zwart ne feront aucun cadeau aux Pandas.

© photonews

Zulte Waregem (27 points) reçoit de son côté un Cercle qui doit également gagner, et on peut s'attendre à un match de folie. L'Essevee n'a qu'une option : gagner. Eupen (28 points) compte en effet une victoire de plus et passerait à égalité de points. Si Zulte gagne, Eupen doit gagner à Bruges. Simple. Et dans ce schéma, les Flandriens sont peut-être bien favoris au maintien malgré leur position au classement...