Michel-Ange Balikwisha a répondu aux critiques, avec un but important

Critiqué cette saison, Michel-Ange Balikwisha a répondu de la meilleure des manières : avec un but, permettant à l'Antwerp de l'emporter sur le terrain du STVV (0-1).

Petite libération pour Balikwisha ce dimanche après son but contre Saint-Trond, lui qui vit une saison un peu compliquée et qui avait été contesté quant à son statut de titulaire sur l'aile gauche - notamment par Patrick Goots.

En après-match, l'ancien du Standard relevait la bonne prestation collective de son équipe. "Nous avons réalisé une bonne performance collective sur le terrain. Tant sur le plan offensif que défensif, nous avons fait du bon travail. C'était un match tactique de la part des deux équipes. Nous avons créé plus d'espace en deuxième mi-temps et nous en avons pleinement profité. Le but en est la parfaite illustration", a expliqué Balikwisha à Gazet Van Antwerpen.

Si certains se sont plaints du terrain synthétique de Saint-Trond, Balikwisha n'a, lui, pas été "dérangé" par le fait de jouer sur cette surface. "J'aime tous les terrains et en tant que joueur technique, je peux exprimer mes qualités sur ce genre de terrain."