Brian Riemer confirmé sur le banc d'Anderlecht, mais il y aura des changements dans le staff : "Il est l'homme de la situation pour la saison prochaine"

Le Sporting d'Anderlecht a vécu une saison chaotique en championnat et a terminé à la onzième place. Une catastrophe pour le club bruxellois qui n'a pas été capable de jouer les premiers rôles.

Après avoir dressé le bilan d'Anderlecht, Jesper Fredberg a confirmé que Brian Riemer serait toujours le T1 des Mauves la saison prochaine. "Il est l'homme de la situation pour la saison prochaine. Je ne dois pas seulement me fier aux matches, mais aussi à ce qui se passe ici. Il y a aussi des choses positives sur lesquelles nous pouvons nous appuyer", a déclaré le directeur sportif à Sporza.

Néanmoins, il y aura des changements dans staff anderlechtois. "Mais pour l'instant, nous n'avons pas un staff capable de rivaliser avec les meilleurs de ce championnat. Il n’y a pas eu beaucoup de cohérence dans le staff cette saison. Il y aura des changements dans notre staff mais dans un sens positif car nous voulons le rendre plus fort. C'est la vérité et ce n'est pas pour dénigrer qui que ce soit. Il n'y a pas eu assez de continuité dans ce compartiment ces dernières années. C’est crucial d’avoir les bonnes personnes autour des joueurs pour les aider à grandir sur le terrain et en tant que personnes", a souligné Fredberg.