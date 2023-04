Jesper Fredberg dresse le bilan désastreux d'Anderlecht : "Une grande prise de conscience pour tout le monde au club"

La saison d'Anderlecht se termine déjà avec à la clé une 11e place décevante. Le CEO Jesper Fredberg pense déjà à la saison prochaine.

"Avec le recul, c'est loin d'être ce que nous souhaitons", a déclaré le directeur général d'Anderlecht, Jesper Fredberg, à Mauve TV. "J'aime gagner et je suis ambitieux. Nous voulons un staff et un effectif qui se battent pour un ticket européen. Cette saison est une grande prise de conscience pour tout le monde au club. La semaine dernière a été très difficile. La déception des supporters fait mal, mais c'est aussi une motivation supplémentaire pour faire mieux. Nous devons maintenant prendre des décisions pour qu'Anderlecht retrouve sa place. Si un club comme Anderlecht termine à la 11ème place du classement, c'est qu'il y a un manque de qualité", a lâché le Danois.

"Il y a aussi un grand manque de régularité. Les garçons ont tout donné, nos exigences ont été élevées depuis notre arrivée. Ils se sont surpassés lors de certains matches et ont effectué un beau parcours européen. En championnat, nous nous sommes parfois demandé si c'était bien la même équipe qui était performante en Europe. Sur qui pouvons-nous nous appuyer pour la saison prochaine ?", a expliqué Fredberg.

© photonews

Les Mauves subiront de nombreux changements la saison prochaine. "Actuellement, nous ne pensons pas avoir une équipe capable de se battre pour les premières places. Ce n’est pas pour descendre quelqu’un, c’est un tout. Cela signifie que l’on doit amener de la qualité. Pour augmenter les performances globales de l’équipe mais aussi pour augmenter celles des autres joueurs autour. Nous devons donner du temps aux jeunes. Nous sommes l'un des clubs d'Europe qui donne le plus de minutes de jeu aux jeunes, mais bien sûr, cela implique aussi des hauts et des bas. Les commentaires doivent être constructifs, mais nous devons aussi avoir le courage de dire si nous ne voulons pas continuer avec quelqu'un. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons eu le temps d'évaluer, il faut maintenant prendre des décisions. Nous n'allons plus attendre, nous avons toutes les informations dont nous avons besoin. Nous ne les avions pas en janvier, nous les avons maintenant", a conclu Fredberg.