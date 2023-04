Le Club NXT annonce un départ vers la MLS

Le Club NXT a annoncé le départ d'Aimar Cuevas. Arrivé lors du mois de janvier 2022, le back droit retourne aux LA Galaxy en MLS. Titulaire indiscutable lors des onze premières journées de Challenger pro League, le joueur âgé de 20 ans a ensuire ciré le banc brugeois.

Pour le Club NXT, il a disputé 23 matches au cours desquels il a distillé 2 passes décisives.

After almost two years, Aimar Cuevas leaves Club NXT and returns back to LA Galaxy. 🇺🇸



Thanks for all & good luck Aimar! 💪 #ClubNXT pic.twitter.com/xq0dmMWLRd