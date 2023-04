Belgique ou ailleurs ? Adrien Trebel évoque son avenir

Adrien Trebel a été mis de côté par Brian Riemer à Anderlecht. En fin de contrat, le médian va quitter le RSCA.

L'ancien capitaine du Standard et d'Anderlecht, Adrien Trebel, arrive en fin de contrat le 30 juin prochain et n'obtiendra cette fois plus de nouveau bail. Plus gros salaire d'Anderlecht, Trebel ne joue plus depuis de longs mois.

Reste à savoir où Trebel ira en fin de saison. Il n'écarte pas de rester en Belgique. "Moi, je ne décide de rien. C'est ma famille qui décidera. Je veux que ma femme et mes enfants se sentent bien", déclare Adrien Trebel à Nonante Minutes.

"S'ils me disent qu'ils veulent aller en Suisse, je cherche un club là-bas. S'ils veulent rester en Belgique, je reste en Belgique", assure-t-il encore. Le Français de 32 ans ne devrait pas manquer de prétendants.