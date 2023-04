🎥 Deniz Undav retrouve le sourire, premier set Brighton contre les Wolves

Les Seagulls de De Zerbi en ont plantĂ© 6 aux Loups de Lopetegui. TrĂšs large victoire de Brighton qui poursuit son rĂȘve europĂ©en, Deniz Undav trouve le chemin des filets par deux fois.

Le Brighton de Roberto De Zerbi impressionne depuis le début de la saison et poursuit son rêve européen. Ce samedi, les Seagulls ont à nouveau fait rêver tous les amateurs de beau jeu contre Wolverhampton. Constructions rapides, limpides, les espaces sont trouvés et l'efficacité est au rendez-vous. Le plan de Julen Lopetegui n'est pas fiable, les Loups explosent et prennent une casquette.

Dès la 6e minute de jeu, c'est l'ancien Unioniste Deniz Undav qui ponctue une très belle action collective et qui inscrit enfin son premier but en Premier League. Quelques minutes plus tard, un autre Allemand, Pascal Groß, conclut une contre-attaque éclair et met déjà Brighton sur les bons rails (2-0, 12e).

Le but de l'après-midi est inscrit par le même Pascal Groß, d'une magnifique reprise hors rectangle (3-0, 26e). Les 8es du championnat déroulent et enfoncent les Wolves, Danny Welbeck saute plus haut que tout le monde et plante le quatrième avant la pause (4-0, 39e).

Le cauchemar de Wolverhampton ne s'arrête pas en deuxième période. Danny Welbeck y va, lui aussi, de son doublé (5-0, 48e). Dans la dernière demi-heure, Deniz Undav se remet en valeur d'un superbe ballon piqué (66e). 6-0, jeu, set et match et doublé pour l'ancien du Parc Duden. Large succès de Brighton qui conforte sa place dans la course à l'Europe et qui met la pression sur Liverpool. Wolverhampton est 13e.

Classement T P G P P B = Forme 1. Arsenal 33 75 23 6 4 78-38 40 G P P P P 2. Manchester City 31 73 23 4 4 82-29 53 G G G G G 3. Newcastle Utd 32 62 17 11 4 58-26 32 G G P G G 4. Manchester United 31 60 18 6 7 48-39 9 P G G G P 5. Tottenham 33 54 16 6 11 60-53 7 P G P P P 6. Aston Villa 33 54 16 6 11 46-41 5 G G G P G 7. Liverpool 32 53 15 8 9 61-39 22 P P G G G 8. Brighton 31 52 15 7 9 61-40 21 G P G P G 9. Brentford 34 50 12 14 8 52-44 8 P P P G G 10. Fulham 32 45 13 6 13 44-43 1 P P G G P 11. Crystal Palace 34 40 10 10 14 35-45 -10 G G P P G 12. Chelsea 32 39 10 9 13 30-35 -5 P P P P P 13. Wolverhampton 34 37 10 7 17 29-50 -21 G G P G P 14. Bournemouth 33 36 10 6 17 32-63 -31 P G G P G 15. West Ham Utd 33 34 9 7 17 37-47 -10 G P G P P 16. Leeds United 33 30 7 9 17 42-63 -21 G P P P P 17. Nottingham Forest 34 30 7 9 18 30-62 -32 P P P G P 18. Leicester City 33 29 8 5 20 44-57 -13 P P P G P 19. Everton 33 28 6 10 17 25-50 -25 P P P P P 20. Southampton 33 24 6 6 21 27-57 -30 P P P P P