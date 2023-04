Un PSG proche du ridicule chute à domicile contre Lorient

Réduits à 10 après 20 minutes, les Parisiens ont pataugé défensivement et ont vu les Merlus en planter 3.

Paris sera probablement sacré champion de France dans quelques semaines mais ne rassure toujours personne, que du contraire. Ce dimanche, les Parisiens viennent de concéder leur... 6e défaite de la saison en Ligue 1, la 3e au Parc des Princes.

Le premier quart d'heure est accroché avant la stupeur : Enzo Le Fée conclut une superbe action de Lorient et ouvre le score en faveur des Merlus (0-1, 15e). Cinq minutes plus tard, Hakimi met en péril la fin de match des siens en recevant déjà son deuxième carton jaune (20e).

Situation folle plusieurs minutes plus tard. Les Lorientais s'arrêtent et pensent à un coup-franc, Mbappé en profite pour chiper le ballon et trouver le chemin des filets. Discussions puis validation, Paris est de retour (1-1, 29e).

Peu avant la pause, Faivre dépose Verratti et centre, Yongwa profite d'un contre et remet les Bretons aux commandes (1-2, 39e). Si la VAR intervient une première fois pour empêcher Bamba Dieng de crucifier le PSG, elle restera silencieuse quelques instants plus tard et permet à Lorient de tuer le match, 1-3 (89e).