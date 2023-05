Déception pour Brecht Capon

S'il quitte les pelouses du football professionnel, Brecht Capon aurait aimé partir avec ce dernier trophée décerné par le club d'Ostende.

Un joueur de l'année a également été élu au KV Oostende. Le joueur japonais Tatsuhiro Sakamoto a remporté l'honneur et le trophée Puis/Verbiest.

Brecht Capon et Nick Bätzner sont respectivement deuxième et troisième. Sakamoto est arrivé l'été dernier et a immédiatement impressionné. Le joueur de couloir a délivré six passes décisives en trente matches de championnat.